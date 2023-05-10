Ціни на продукти: що подорожчало за місяць [ Редагувати ]
Фото: Подробиці
В Україні за останній місяць, квітень, у порівнянні з попереднім, на 0№% підвищились середні ціни на продукти харчування.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
- Продуктова інфляція різко сповільнилася
- На окремі товари ціни знизилися.
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