У середу, 10 травня, армія рф обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду з тяжкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Понівечене промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін, авто - такі наслідки обстрілів району", - розповів Лукашук.

За його словами, російські окупанти гатили з важкої артилерії і атакували з безпілотників. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли. На щастя, обійшлось без жертв.

"Попереду ще багато викликів і випробувань, але українці ніколи не поступляться свободою та гідністю. Тримаються наші славетні Сили оборони, тримається і Україна. Звитяжна боротьба триває", - підкреслив Лукашук.