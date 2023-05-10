Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Марганець [ Редагувати ]
У середу, 10 травня, армія рф обстріляла Нікополь та Марганецьку громаду з тяжкої артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено три приватні будинки.
Про це повідомляє глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Понівечене промислове підприємство, три приватні будинки, декілька господарських споруд, газогін, авто - такі наслідки обстрілів району", - розповів Лукашук.
За його словами, російські окупанти гатили з важкої артилерії і атакували з безпілотників. Протягом дня було зафіксовано чотири обстріли. На щастя, обійшлось без жертв.
"Попереду ще багато викликів і випробувань, але українці ніколи не поступляться свободою та гідністю. Тримаються наші славетні Сили оборони, тримається і Україна. Звитяжна боротьба триває", - підкреслив Лукашук.
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