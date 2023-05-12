Україна готова обміняти колишнього главу "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на тисячу українських військовополонених. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Днями 84-річний Богуслаєв направив українському керівництву листа з проханням включити його до списку на обмін із росією. З 24 жовтня 2022 року Богуслаєв перебуває під арештом.

Ця людина працювала на росіян і заохочувала їх завдавати ракетних атак навіть по власному підприємству. Однак, якщо ми зможемо за Богуслаєва забрати тисячу наших хлопців, то, безумовно, підемо на якісь обмінні процеси.

За словами представника Офісу українського президента, перед обміном у справі В'ячеслава Богуслаєва має відбутися судовий процес, під час якого "його вина буде юридично зафіксована".

Сам екс-президент "Мотор Січ", як вважає Михайло Подоляк, має отримати "максимально жорсткий кримінальний вирок", після чого можуть розпочатися переговори про обмін.

В Україні Богуслаєва з жовтня 2022 року офіційно підозрюють у пособництві державі-агресору, колабораційній діяльності, а також сприянні діяльності терористичної організації. Сам екскерівник "Мотор Січі" обвинувачення правоохоронців відкидає.

У вересні 2022 року Україна обміняла Віктора Медведчука (у нього немає російського громадянства, натомість, за даними ЗМІ, він є кумом володимира путіна) та 55 росіян на 215 військовослужбовців ЗСУ, у тому числі командирів "Азова" та захисників "Азовсталі".