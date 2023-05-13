У Луганську ЗСУ завдали удару по розташуванню окупантів у Академії МВС (вдіео) [ Редагувати ]
В окупованому Луганську пролунав потужний вибух, над містом здіймається хмара диму. Про це пишуть у соцмережах місцеві мешканці.
Прильот зафіксовано у приміському селищі Ювілейний. Російські ТГ-канали повідомляють, що під ракетний удар потрапила стара будівля Академії внутрішніх справ.
Там останні роки були розквартировані російські військові.
Нагадаємо, напередодні, 12 травня, ЗСУ завдали ракетного удару по Луганську. Було атаковане підприємство "Поліпак" (колишній "Машинобудівний завод "100") і нафтобаза.
"Столиця "лнр" перебуває у недосяжності для вогню ракетних установок HIMARS, отже, скоріш за все, удари завдають балістичними чи крилатими ракетами.
Військові оглядачі вважають, що ЗСУ застосовують британські далекобійні ракети Storm Shadow.
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