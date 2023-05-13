Шанс на повноцінне життя! У Кропивницькому ставлять на ноги поранених військових. До кожного застосовують індивідуальний підхід. Сучасно обладнати відділення медикам допомогли благодійники. Як відновлюються наші захисники і які потреби має спеціалізоване відділення розкаже Олена Бринза.

Це електрична біостимуляція, частина реабілітаційного процесу. Вона дозволяє зменшити біль та покращити рухливість суглобів. А проходять її поранені військові у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини госпіталя Кропивницького.

Юрій - родом з Лисичанська. Його тяжко поранили більш як пів року тому.

Юрій Колесник, військовий:

На Донецькому напрямку, міна осколочне і пошкодження трьох нервів сідничний і великий, малий гомілковий. Відчуття ще єсть, що наступаєш як на іголки, сказали, що вона так і буде, ну уже не так, хотяби можна становитись і давати хоть мінімальні нагрузки, ну це уже краще.

Реабілітацію тут проходять військові з мінно-вибуховими, черепно-мозковими та осколковими травмами. І в кожного біця своя історія та успіхи у відновленні.

Микола Клюшніченко, військовий:

На Волноваському напрямку, Донецької області, 120 міномет прилетів, розбив крижову кістку, пошкодив внутрішні органи, прооперували. Вже набагато краще, ходив на милицях на двох, зараз після міостимуляції, вправ, що реабілітологи, то набагато краще, більш - менш вже ходжу.

Микола Каленіков, військовий:

Мінно-вибухова травма спини, уламок, забій спини, нічого, все добре, уламок витягнули, спину відновлюють, ще трішки - і в бій. Результат єсть, за дві неділі я думаю відновлюсь і все буде добре.

Реабілітацію у відділенні поєднують з основним лікуванням. Все залежить від типу травми. Тут є механо-терапевтичні засоби, системи підвесної терапії, апарати ударно-хвильової терапії, реабілітаційна палата для адаптації в побутових умовах.

Оксана Бондаренко, фізична терапевтка:

Завдяки фізичній реабілітації безумовно якість функціонування пацієнта зростає в рази, більшість хлопців і дівчат, які приходять до нас, мають гарні результати, все залежить ще від типу травми і від його внутрішньої мотивації безумовно, а тут допомагає гурт, тому що хлопці спілкуються, зустрічаються в нашому відділенні, можуть підтримати один одного.

Із сучасним обладнанням відділенню допомогли благодійники. І саме завдяки йому наші захисники ефективніше відновлюються.

Оксана Бондаренко, фізична терапевтка:

З вдячністю згадуємо вчителів і вихователів з Олександрії, це ті люди, які за власної ініціативи згуртувались і всі-всі, включаючи техпрацівників, абсолютно всі, хто мав змогу і бажання зібрали кошти, на які були придбані чудові апарати міостимуляції, апарат ударно-хвильової терапії і апарат пасивного руху колінного суглоба, які мають надзвичайну вагу в сучасній фізичній реабілітації.

Однак великою проблемою для госпіталю є брак фахових реабілітологів.

Аллан Єпіков, фізичний терапевт:

В чому наша різниця від інструкторів ЛФК, по-перше, ми самі проводимо на місці діагностику, дивимося які функціональні вади є. Це фіксуємо і приймаємо рішення, які вправи конкретні даній людині потрібно робити, вправи чи це біостимуляція чи інші проформований фізичний чинник, чи це мануальна терапія.

Реабілітація поранених військових тут в середньому триває два тижні. І такі стислі терміни продиктовані війною, - пояснюють фахівці.