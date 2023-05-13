Наші наступають на Бахмутському напрямку. За три останні дні відвоювали вже понад 17 квадратних кілометрів території - відзвітували в Східному угрупованні військ ЗСУ. Запеклі бої тривають по всьому фронту Донеччини.

Дуже гаряче і на Горлівському напрямку - що в кількох десятках кілометрів від Бахмуту. Там кононада не стихає ні на хвилину. Бої точаться на близькій відстані - до ворога можна дістати зі звичайної стрілецької зброї. Більше про ситуацію - в ексклюзивному репортажі Станіслава Кухарчука.

Швидка, броньована техніка, авіація - бойові дії на Донеччині розгорілися ще з більшою силою. Артилерія зараз просто не замовкає як наша, так і ворожа, адже українське військо перейшло від глухої оборони до штурмових дій. На цьому відео з безпілотника бійці 24 бригади та 228 батальйону харківської ТРО вибивають окупантів з позицій під Горлівкою. Операція пройшла ідеально - без втрат. Головну роль в ній зіграли танки та гармаші …

Костянтин Жидков - командир 228 батальйону 127 бригади ТРО:

Все, що було, все на їх голову і скинули. Потім 2 штурмових взвода на броні підскочили, зайшли не в лоб, а по уму, трошки можна сказать з тилу і прочистили всю посадку. Зараз закріпились …трошки вигрібаємо - мінометний обстріл і їх штурмові дії, вони намагаються повернути втрачені позиції, але хлопці там стоять добре.

Та попри успіх операції робота в штабі 228 батальйону не скінчилась. Росіяни весь час намагаються відбити посадку і хлопцям, які там закріпились потрібна допомога…

Щільним вогнем Давид прикриває своїх побратимів з великокаліберного кулемету. Зараз головна задача його підрозділу - не дати росіянам перегрупуватись і контратакувати.. Щоправда і ворог не мовчить…

То там, то тут на позиціях підрозділу спалахують стрілецькі бої. Дистанції до супротивника відносно короткі, тому в бою достатньо навіть автомату …

Ось так під прикриттям кулеметів на позиції працює група наших снайперів. Відстрілявшись хлопці одразу відходять в безпечне місце - для ворога вони особливо бажана ціль.

Після бою Євген викурює цигарку за цигаркою, та помітно нервує. Для нього навіть ця короткочасна перестрілка з росіянами - справжнє випробування.

Євген - військовослужбовець 228 батальйону 127 бригади ТРО:

- Адреналін такий, що.. - Неприємно, коли стріляють? - Да, не звик ще. - А ви давно? -Два дні тільки, я з учєбкі.

Командир Євгена, Тарас після бою підбадьорює чоловіка. Каже, і сам після першої сутички з ворогом нервував. Офіцер став до лав Харківської ТРО у перші дні вторгнення. У цивільному житті - був успішним підприємцем, але не вагаючись зробив свій вибір, коли росіяни перешли кордон.

Тарас Шевченко - військовослужбовець 228 батальйону 127 бригади ТРО:

Для себе я відповідав на питання - піду я воювати чи не піду, з точки зору, а що буде, якщо не піду!? А якщо я не піду воювати, то сюди прийдуть люди з чужими законами і змусять мене вчитись, розмовляти, думати за цими законами.

Тут, за Український Донбас харків'яни воюють не менш завзято, аніж за своє рідне місто. І саме тут під Горлівкою отримують з рук командира нагороди, які заслужили під час оборони та визволення Харківщини. Отриману відзнаку Денис вважає заслугою всього підрозділу.

Денис - військовослужбовець 228 батальйону 127 бригади ТРО:

Без підрозділу нічого не буде, без командування, без побратимів нічого не буде - окремо ми не воюємо, бо цим ми і відрізняємось від орків - вони самі по собі, а ми разом, тому Перемога за нами.

Бійці 228 батальйону вважають, що саме зі сходу почнеться шлях до Перемоги України, тому активно готуються до активного наступу.