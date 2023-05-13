Чи зміниться президент у Туреччині. Це питання уже завтра може отримати попередню відповідь, адже в неділю в країні пройдуть загальні вибори, тобто громадяни водночас обиратимуть і президента, і парламент. Тож чи завершиться ера Ердогана, котрий керував країною два десятки років? Шанси на це цілком високі, адже опозиція в країні має реальний шанс здобути перемогу.

Що пропонують виборцям турецькі опозиційні політики? Які козирі для електорату ще має чинний президент? І що віщує Україні турецький вітер змін? Про все це - в матеріалі Ольги Жидецької.

Напередодні вирішального дня атмосфера в Туреччині аж дзвенить від політичного напруження. Головні претенденти на президентське кріcло - чинний керманич Реджеп Таїп Ердоган і кандидат від обʼєднаної опозиції Кемаль Киличдароглу по-батьківському дивляться на своїх виборців з велетенських банерів. У їхній тіні жителі країни охоче обговорюють свій майбутній вибор. І на нього впливають серйозі проблеми, що міцно обсіліи турецьку економіку.

Ертан Їлдіз, житель Стамбула:

Що ми можемо купити, фарш коштує 330 лір за кілограм, а м'ясо більше. Міністр фінансів каже, що люди купують баранину. Як ми купимо баранину? Чи можемо ми собі це дозволити з нашою пенсією?

Хакім Екінчі, житель Стамбула:

Винні ті, хто нами керує. Вони приймають усі рішення щодо економіки і країни. Гадаю, їхні рішення неправильні. Раніше я був прихильником Партії справедливості і розвитку Ердогана, але більше я за них не голосуватиму.

За 11 років премʼєрства і 9 президентства Ердогана в Туреччині виросло ціле покоління, яке не знає іншого правління. Але нині молодь, що отримала шанс на зміни, завляє - влада більше її не влаштовує.

Юнус Ефе, студент:

Я займав аполітичну позицію щодо виборів і політики, як і багато молодих людей. Однак, коли я дивлюся на це зараз, мене приваблюють обіцянки Республіканської народної партії Киличдароглу. Я думаю, що можна відновити наші права і справедливість. Я безумовно стурбований свободою висловлювання думок.

Передвиборча кампанія дійшла апогею. Вибори відбудуться уже цієї неділі. І останні соцопитування віщують запеклу боротьбу - за різними даними кожен з кандидатів може перемогти з відривом півтора проценти.

Інтерес до перегонів всередині країни неймовірний - прийти на виборчі дільниці планують рекордні 84% громадян. Й передвиборні мітинги збирають мільйонні натовпи.

Головний кандидат від обʼєднання шести опозиційних партій Кемаль Киличдароглу - економіст із бездоганною репутацією та світськими поглядами. На думку експертів, його перемога та достатня присутність опозиційного політичного блоку в парламенті принесуть Туреччинні більш прозахідний курс та відмову від антиамериканської риторики. Киличдароглу також обіцяє підтримку молоді, більшу інклюзивість турецького суспільства та торжество закону і демократії.

Кемаль Киличдароглу, кандидат у президенти Туреччини від обʼєднаної опозиції:

Ми не збираємося залишати долю Турецької Республіки в руках однієї людини, і ніхто не сприйме слова однієї людини.

Натомість Ердоган, чий електорат переважно сконцентрований у сільській місцевості, обіцяє виборцям захист традиційних ісламських цінностей, технологічний розвиток і підвищення платні бюджетникам. Щоправда ці гасла на тлі стрімкої інфляції, корупції, численних жертв землетрусу та скандалу з забудовниками, а ще чуток про президентський інфаркт, підкошують рейтинг чинного керманича Туреччини. Хоча ще недавно його політична вага виглядала непохитною.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Сотні тисяч громадян прийдуть. Сотні тисяч підуть до виборчих дільниць. Повідомляємо хороші новини, які ми отримаємо 14 травня. Чи готові ми до 14 травня? Чи готові ми здобути розгромну перемогу?

Хто ж переможе? Однозначно прогнозувати політологи не беруться. Однак наголошують - попри всі протиріччя Туреччина - це демократія, де вибори не бутафорський атрибут.

Володимир Фесенко, політолог:

Те, що зараз ми обговорюємо шанси кандидата від опозиції - це вже свідчення того, що в Туреччині не розписаний сценарій з перемогою єдиного кандидата. В Туреччині да, там є прояви такого неоосманізму, турецького неоімперіалізму, але хоча б формальні ознаки, але достатньо відчутні ознаки плюралізму, конкурентності - вони зберігаються.

Цікаво, що за будь-яких результатів виборів, політологи не очікують суттєвих змін турецької політики відносно України. І в будь-якому разі Анкара намагатиметься бути посередником у мирному процесі.

А от з стосунки з москвою можуть і не задатися.

Тарас Загородній, політолог:

Я не думаю, що політика різко поміняється. Все ж таки все, що робить Ердоган - це в національних інтересах Туреччини. Можливо, зміняться стосунки з російською федерацією. Це я не виключаю, оскільки все ж таки Ердоган має багато особистих контактів з пітіним. І новому президенту доведеться налагоджувати стосунки з росією, з Європою та з іншими людьми, іншими гравцями.

Володимир Фесенко, політолог:

Росіяни ж невипадково продовжили термін зернової угоди лише до середини травня. Вони будуть діяти в залежості від результату президентських виборів в Туреччині. Якщо в Ердогана виникнуть проблеми, якщо він програє вибори, тоді вони можуть і не продовжити зернову угоду.

Окрім президента цієї неділі Туреччина обиратиме ще й парламет. Поки що, згідно з соцопитуваннями, по 40% симпатії виборців розподілилися між блоком Ердогана та обʼєднаною опозицією. Ще 11% набирає коаліція курдських партій.