Українські захисники за один день захопили більше десяти російських позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та взяли в полон ворожих вояків. Про це ввечері 14 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин.

За словами Маляр, "в самому Бахмуті дуже гаряче".

Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої. Командувач Сирський тримає ситуацію під контролем... Поруч з ним вміло керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції.

"На вулицях Бахмута пекло. По флангах теж важкі бої", повідомляє Telegram-канал "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ.

В Києві всі там вже усіх перемогли, але не страждайте перемогами з диванів, тут дуже важко і арти в них дохріна.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк обіцяє, що звільнення Бахмуту стане лише прелюдією до контрнаступу.