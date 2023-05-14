Під Бахмутом ЗСУ за день захопили більше десяти позицій окупантів - Маляр [ Редагувати ]
Українські захисники за один день захопили більше десяти російських позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та взяли в полон ворожих вояків. Про це ввечері 14 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин.
За словами Маляр, "в самому Бахмуті дуже гаряче".
Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої. Командувач Сирський тримає ситуацію під контролем... Поруч з ним вміло керують підпорядкованими військами бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції.
"На вулицях Бахмута пекло. По флангах теж важкі бої", повідомляє Telegram-канал "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ.
В Києві всі там вже усіх перемогли, але не страждайте перемогами з диванів, тут дуже важко і арти в них дохріна.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк обіцяє, що звільнення Бахмуту стане лише прелюдією до контрнаступу.
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Російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку
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