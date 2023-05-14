"Ми побачимо катастрофічні події": Подоляк про бої за Бахмут [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звільнення Бахмуту стане лише прелюдією до контрнаступу.
Про це повідомляє BILD.
"Україна перехопила ініціативу. Це не означає, що Бахмут буде звільнений завтра. Але важкі бої триватимуть, а боєздатність росії буде і далі руйнуватися. У ширшому сенсі Бахмут - це прелюдія до контрнаступу. Це двері, які відкривають Україні можливість почати успішний контрнаступ", - сказав Подоляк.
Він також наголосив, що контрнаступ - це не разовий захід, який розпочався сьогодні й закінчиться завтра. За його словами, це безліч дій, десятки та сотні дій, деякі з яких уже здійснюються.
"Уже є невеликі локальні зрушення в різних частинах Донецької області. Контрнаступ - це серія дій, що відбуваються протягом певного періоду часу", - повідомив він.
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