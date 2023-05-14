Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган лідирує на виборах президента з 49,76% голосів за підсумками підрахунків бюлетенів з 92% урн. Опозиційний кандидат Кемаль Киличдароглу отримує 44,48%, повідомляє держагентство "Анадолу".

Якщо жоден із кандидатів не набере за підсумками голосування понад 50%, відбудеться другий тур.

Ердоган отримав найменшу підтримку у прикордонних регіонах на заході та сході країни. На закордонних дільницях також лідирує Киличдароглу.

Президентські вибори в Туреччині (за підрахунками 92%)

На парламентських виборах за підсумками підрахунку 87,5% голосів лідирує правляча Партія справедливості та розвитку (ПСР), яку очолює Ердоган. Вона поки що набирає 35,8% голосів. ПСР входить до блоку "Народний альянс", який отримує 50,11%. Опозиційна Республіканська народна партія на чолі з Киличдароглу набирає 24,81% голосів.

У Туреччині 14 травня відбулися президентські та парламентські вибори. У президентських виборах окрім чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана та єдиного кандидата від "Народного альянсу" Кемаля Киличдароглу також бере участь кандидат від альянсу Ata Сінан Оган. Він набрав 5,3% голосів.

Четвертим кандидатом у бюлетенях є лідер партії Memleket Мухаррем Індже, ім'я якого залишилося у списках, незважаючи на зняття його кандидатури. Він отримує менше ніж 0,5% голосів.