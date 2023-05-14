Як рішення Байдена і Трампа балотуватися на другий термін у 2024-му вплине на політику Америки щодо України

Пише американська преса і про те, що начебто Пекін готовий стати посередником між Києвом і Москвою - і частина європейців нібито ладні дати Китаю такий шанс. Але що щодо цього думають у Штатах?