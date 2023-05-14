У Туреччині розпочався підрахунок голосів: перші результати виборів [ Редагувати ]
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У Туреччині розпочався підрахунок голосів, які віддали мешканці країни на сьогоднішніх виборах.
Про це повідомляє Gazete Duvar.
Так, за підсумками підрахунку 15% бюлетенів, чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган набирає 56,67% голосів виборців. Його основний суперник Кемаль Киличдароглу – лише 37,40%.
Офіційні результати голосування мають бути оприлюднені о 21:00.
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