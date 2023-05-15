Президент України Володимир Зеленський ввечері 14 травня, прибув до Парижа. В Єлисейському палаці він зустрічається з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави виклав відео зустрічі з французьким лідером.

Україна та Франція разом захищають свободу й безпеку Європи! Щодня ми наближаємо мир для всіх українців та європейців.

Єлисейський палац повідомив, що Макрон прийме Зеленського за вечерею в неділю ввечері. При цьому французький лідер в інтерв'ю газеті La Opinion відмовився докладно розповідати про майбутні переговори.

Окрім Макрона президент України також зустрінеться у ході візиту з прем'єр-міністром Франції Елізабет Борн і головою МЗС Катрін Колонна.

Востаннє пан Зеленський відвідував Париж 8 лютого. Тоді він провів переговори з Макроном і канцлером ФРН Олафом Шольцем.

У неділю, 14 травня, Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Вранці він зустрівся з президентом ФРН Вальтером Штайнмаєром, а потім провів спільну пресконференцію з Олафом Шольцем.

Напередодні Зеленський побував у Римі, де зустрічався з прем'єром Італії Джорджем Мелоні та президентом Італії Серджо Маттареллою, а також з Папою Римським Франциском.