Зеленський зустрівся із Штайнмаєром: що відомо [ Редагувати ]
У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський після візиту до Риму прибув до столиці Німеччини Берлін, де зустрівся зі своїм колегою Франк-Вальтер Штайнмаєром. Про це пише Welt.
Так, зранку Зеленський прибув до палацу Бельвю - офіційної резиденції президента Німеччини.
Це перший візит президента України до Німеччини з початку російської агресії в лютому минулого року.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв у Берліні Президента України Володимира Зеленського з нагоди офіційного початку його візиту до Німеччини. Зеленський прибув у неділю вранці в колоні автомобілів до палацу Бельвю, офіційної резиденції глави німецької держави. Після запису Зеленського в гостьовій книзі була запланована дискусія між федеральним президентом і українським гостем. На ній мали бути присутніми по чотири радники з кожної сторони.
Після цього канцлер Олаф Шольц (СДПН) хотів прийняти Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Після розмови тет-а-тет і подальшої зустрічі у вузькому колі була запланована прес-конференція.
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