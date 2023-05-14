У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський після візиту до Риму прибув до столиці Німеччини Берлін, де зустрівся зі своїм колегою Франк-Вальтер Штайнмаєром. Про це пише Welt.

Так, зранку Зеленський прибув до палацу Бельвю - офіційної резиденції президента Німеччини.

Це перший візит президента України до Німеччини з початку російської агресії в лютому минулого року.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв у Берліні Президента України Володимира Зеленського з нагоди офіційного початку його візиту до Німеччини. Зеленський прибув у неділю вранці в колоні автомобілів до палацу Бельвю, офіційної резиденції глави німецької держави. Після запису Зеленського в гостьовій книзі була запланована дискусія між федеральним президентом і українським гостем. На ній мали бути присутніми по чотири радники з кожної сторони.

Після цього канцлер Олаф Шольц (СДПН) хотів прийняти Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Після розмови тет-а-тет і подальшої зустрічі у вузькому колі була запланована прес-конференція.