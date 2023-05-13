Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським [ Редагувати ]
Джерело: Vatican News
Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану для зустрічі з Папою Римським Франциском.
Це перша особиста зустріч Зеленського і Папи Римського з моменту початку війни.
по темі
У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини - уперше після повномасштабного вторгнення росії в Україну
Сьогодні, 8 травня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача доповідали начальники розвідок. На підставі цієї інформації Україна робитиме певні кроки
Президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нідерландів. Під час якого в нього запланована низка зустрічей, а також велике звернення у Гаазі
Президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів. Місцеві ЗМІ вже публікують кадри його кортежу
Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну чекають головні битви цієї війни