Українська артистка Вєрка Сердючка цього року запалила на сцені "Євробачення-2023".

Артистка на арені в Ліверпулі виконала свій хіт Dancing Lasha Tumbai, з яким 2007 року вона боролася за перше місце в музичному конкурсі, але посіла друге. Це той самий трек, який від початку повномасштабного російського вторгнення Вєрка Сердючка співає в оновленій версії зі словами "Russia, goodbye!".

Як очікувано, у росіян це викликало справжню істерику. Вони почали критикувати Вєрку Сердючку та заявляти, що нібито таким чином вона привертає до себе увагу. Російські пропагандисти пишуть, що нібито артистці більше нічим тримати публіку, а її концерти за кордоном нікому не потрібні.

"Андрій Данилко (Вєрка Сердючка – сценічний образ – прим. ред.) чудово розуміє, що дорогу до росії йому закрито назавжди. На його рідкісні концерти у європейських містах ходять переважно українці. Він розуміє, що йому зараз треба хоч чимось брати, щоб мати можливість заробітку. Данилко заспівав "Russia, goodbye", щоб про нього поговорили, щоб його обговорювали", - заявив продюсер-путініст Сергій Лавров.

Тим часом Андрій Данилко не реагує на істерику росіян. Натомість він активно дає благодійні концерти, де збирає повні зали. Наразі Вєрка Сердючка виступає у країнах Європи. Також в артиста запланований тур містами США та Канади.