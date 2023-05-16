Українські воїни пройшли тренування в рамках курсу з мінно-саперної справи [ Редагувати ]
Бахмут та Мар'їнка - залишаються в епіцентрі бойових дій на Східному фронті. За добу там відбулося майже півсотні бойових зіткнень, йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Водночас наші захисники на лінії фронту постійно стикаються з вибухо-небезпечними предметами. Тож мають вдосконалювати навички саперної справи, наголошують військові інспектори. Кореспонденти Військового телебачення разом з українськими воїнами пройшли тренування в рамках курсу з мінно-саперної справи.
Працювати в умовах шквального ворожого вогню треба швидко та злагоджено - наголошують сапери-інструктори. Разом із нашими захисниками спробуємо опанувати основні принципи роботи з вибухонебезпечними предметами.
Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення:
Спочатку я записала правила безпеки, інструктаж проводився - це дуже важливо, до речі. Я насправді бачила, що відбувається після цієї міни, росіяни її дуже полюбляють, вона є дуже небезпечною, в народі її називають "жабкою" або "пострибунчик".
Позивний "Хлам", військовослужбовець Збройних сил України:
Це базовий курс, який мені сказали провести, щоб хлопці розуміли, що в них може бути на позиціях, десь на рейдах, або ще десь. - А які найчастіше питання ставлять вам під час інструктажів? - А воно вдарить? А сильно? А що буде? Я кажу краще не перевіряй, краще подивитися зі сторони, і собі розуміти від вирви, що буде з ворогом.
На тренуваннях усе справжнє - жодних муляжів.
- Можна потрогати? - Звичайно, можна. - Справжня розтяжка дійсно таких розмірів і такої щільності? - Так-так, це те, що стандартно йде з ОЗМ-72 в комплекті, в ящику. Ми до них вкручуємо електронний підрив, але найчастіше, коли висуваєшся на "перед", то зустрічаєш на розмінуваннях ось таку приблуду.
Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення:
Ось це 200 та 400 грамів тротилу - і такі наслідки. Росіяни ж насправді закладають набагато більше, тому треба бути обачнішими та дивитися під ноги.
Наприкінці тренування бійці діляться з нами своїми враженнями.
- Що більше подобається? - Зриви. Як воно все зривається, орки не знають що то таке, кричать, пищать, руки-ноги літають. Порада - при виборі цієї професії - сапер помиляється лише раз, ну два може бути…
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