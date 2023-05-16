Порада - при виборі цієї професії - сапер помиляється лише раз, ну два може бути…

Бахмут та Мар'їнка - залишаються в епіцентрі бойових дій на Східному фронті. За добу там відбулося майже півсотні бойових зіткнень, йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Водночас наші захисники на лінії фронту постійно стикаються з вибухо-небезпечними предметами. Тож мають вдосконалювати навички саперної справи, наголошують військові інспектори. Кореспонденти Військового телебачення разом з українськими воїнами пройшли тренування в рамках курсу з мінно-саперної справи.

Працювати в умовах шквального ворожого вогню треба швидко та злагоджено - наголошують сапери-інструктори. Разом із нашими захисниками спробуємо опанувати основні принципи роботи з вибухонебезпечними предметами.

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення:

Спочатку я записала правила безпеки, інструктаж проводився - це дуже важливо, до речі. Я насправді бачила, що відбувається після цієї міни, росіяни її дуже полюбляють, вона є дуже небезпечною, в народі її називають "жабкою" або "пострибунчик".

Позивний "Хлам", військовослужбовець Збройних сил України:

Це базовий курс, який мені сказали провести, щоб хлопці розуміли, що в них може бути на позиціях, десь на рейдах, або ще десь. - А які найчастіше питання ставлять вам під час інструктажів? - А воно вдарить? А сильно? А що буде? Я кажу краще не перевіряй, краще подивитися зі сторони, і собі розуміти від вирви, що буде з ворогом.

На тренуваннях усе справжнє - жодних муляжів.

- Можна потрогати? - Звичайно, можна. - Справжня розтяжка дійсно таких розмірів і такої щільності? - Так-так, це те, що стандартно йде з ОЗМ-72 в комплекті, в ящику. Ми до них вкручуємо електронний підрив, але найчастіше, коли висуваєшся на "перед", то зустрічаєш на розмінуваннях ось таку приблуду.

Валерія Подкіч, кореспондентка Військового телебачення:

Ось це 200 та 400 грамів тротилу - і такі наслідки. Росіяни ж насправді закладають набагато більше, тому треба бути обачнішими та дивитися під ноги.

Наприкінці тренування бійці діляться з нами своїми враженнями.