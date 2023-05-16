Під Авдіївкою та Мар’їнкою окупанти втратили більше роти - Тарнавський [ Редагувати ]
Противник зосереджує великі зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цій ділянці фронту тривають складні бої. Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
Протягом минулої доби ворог 22 рази атакував наші позиції. Успіху не мав, відійшов.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали 672 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.
Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти, повідомив Тарнавський. Знищено та пошкоджено 18 одиниць озброєння та військової техніки противника:
- 6 БМП,
- 1 танк,
- 2 БпЛА "Ланцет-3",
- РЕБ "Силок-01",
- РЛС "Аістьонок",
- станція РЕР "Артикул-М",
- гаубиця 2А-65 "Мста-Б".
Нагадаємо, ЗСУ просунулися на два кілометри на околицях Бахмута.
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