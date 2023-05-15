Українські військовослужбовці за останні дві доби просунулися на флангах довкола Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

Ворог чинить дикий опір. За поточну добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося 4 авіанальоти. Під час боїв нашим воїнам вдалося знищити 149 окупантів, 160 поранити, 6 потрапили в полон.

За минулу добу українські захисники знищили 2 бойові машини піхоти, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотні апарати ворога і польовий склад із боєприпасами.

Наші воїни тримають там оборону, проявляють вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це все робиться. І це в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців. Операції, спрямованої на виснаження ворога. По суті Бахмут - це зараз точка певної біфуркації, точка вирішення цього конфлікту, оскільки якщо ворог не знайде можливості поповнювати свої сили там, то ми його просто знищимо.

Генштаб у вечірньому зведенні 15 травня повідомив, що ворог продовжує проводити наступальні операції.

Тривають важкі бої за Бахмут. Крім того, протягом доби противник здійснив невдалі атаки на населений пункт Іванівське.

"Є рух південніше Бахмута, поки все що можна казати", повідомив Telegram-канал "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ.