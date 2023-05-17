Окупанти вдарили по Миколаєву "Калібрами": які наслідки (відео) [ Редагувати ]
Ввечері 16 травня російські війська завдали ударів по Миколаєву двома крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні.
"Калібри" влучили у цивільну інфраструктуру Миколаєва. Судячи з фото ,які показав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пошкоджено супермаркет.
Постраждала жінка, яка отримала осколкове поранення.
У ДСНС повідомили, що внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків сталось часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури.
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