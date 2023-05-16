У Миколаєві в суботу, 13 травня, у міському парку атракціонів "Казка" сталася трагедія. Там загинула 4-річна дівчинка, котра розважалася на батутах. Дитина потрапила в петлю, по якій діти залазять нагору надувного атракціону. Коли приїхала швидка, дівчинка вже була мертва.

У суботу, 13 травня, 4-річна дівчинка Валерія разом із мамою та старшим 7-річним братом прийшли до парку розваг "Казка" у Миколаєві. Діти стрибали на батуті, мати стояла неподалік.

Як розповіла "Суспільному" подруга мами Аліна Волошина, Валерія підбігала до мами, пила воду. Мама вже її попередила, що настав час йти додому їсти, але дівчинка попросила ще кілька хвилин пограти. Вони стали фатальними для дитини.

За словами подруги, невдовзі хтось із працівників атракціону виніс Валерію на руках. Як сказали, дівчинка заплуталася у петлях, по яких діти забираються нагору. Мама, а потім і лікарі сусідньої стоматологічної клініки робили дитині непрямий масаж серця, але вона не подавала ознак життя.

Швидка допомога, що приїхала, так само не змогла врятувати малечу. Найімовірніше, вона померла від удушення.

Аліна Волошина каже, що насправді дорослі не можуть бачити крізь огороджувальну сітку та високу стіну батута, що там відбувається з дітьми.

Як розповіла одна з колишніх працівників цього парку, новий власник усіх атракціонів у "Казці" встановив "вертушки" на вході. Відвідувач повинен прикласти до зчитувального пристрою свій квиток – і в такий спосіб пройти. Якщо батьки хочуть стояти поруч і тримати в полі зору дитину, їм також доведеться заплатити за вхід.

Тому батьки не можуть близько підійти до самого батута, та й місця там немає, щоб стежити за своїми дітьми.

За словами Волошиної, лише потім вони побачили, що у правилах користування батутом (які висять на задньому боці кабінки каси) зазначено, що сюди допускаються діти віком від 5 років. А загиблій Валерії тільки-но мало виповнитися 4 роки.

Увечері, коли стемніло, до батута прийшли люди. Очевидці кажуть, що вони були в темному одязі. Вони щось робили з батутом, навіть не вмикали світло. А другого дня атракціон уже був здутий.

У парку "Казка" поки що отримати коментар не вдалося. Один із співробітників лише повідомив, що насправді поліція працює на атракціоні з першого дня і нікуди не йшла. "Це неправда, що пишуть, що нібито хтось приходив до батута і щось там робив", – повідомив співробітник.