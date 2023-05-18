Японські госпіталі Сил самооборони країни прийматимуть на лікування поранених українських військових. Про це повідомила інформаційна агенція Kyodo News.

Як повідомив на умовах анонімності законодавець від правлячої коаліції на чолі з Ліберально-демократичною партією (ЛДП) Японії, офіційно відповідне рішення має бути ухвалене найближчим часом.

План Японії щодо лікування поранених військових обговорять 18 травня під час зустрічі міністра оборони Ясукадзу Хамади з послом України в Японії Сергієм Корсунським.

Очікується, що реабілітація українських військових у Японії розпочнеться у червні. Першими лікування отримають двоє чоловіків, які в ході боїв втратили ноги. Очікується, що вартість відновлювальних процедур, які сплатить японський уряд, становитиме до 4,2 млн ієн (майже $30,5 тис.).

Українських бійців лікуватимуть в Центральному госпіталі Сил самооборони. Цей госпіталь управляється спільно сухопутними, морськими та повітряними силами самооборони. У ньому є близько 30 медичних відділень, зокрема загальна хірургія, хірургія органів травлення та реабілітація.

Це буде перший випадок, коли госпіталі японських Сил самооборони приймуть на лікування іноземних військовослужбовців. Очікується, що більшу частину видатків візьме він японська сторона.

Нагадаємо, Японія надасть Україні $400 млн на відновлення критичної інфраструктури.