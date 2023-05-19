Зеленський вперше зустрінеться з початку війни з прем'єром Індії - ЗМІ [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7. Про це повідомляє news18.
Це перша особиста зустріч двох лідерів з початку повномасштабної війни в Україні.
Як пише видання, очікується, що Зеленський приєднається до саміту G7 і прибуде до Хіросіми в суботу. Своєю чергою прем'єр-міністр Індії вже вирушив до Хіросіми, де зустрінеться з лідерами G7.
Це буде перша зустріч президента України Зеленського з прем’єр-міністром Моді з початку повномасштабної війни з лютого 2022 року.
Видання нагадує, що на початку цього року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі, де вона закликала Індію підтримати "формулу миру" України.
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