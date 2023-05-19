Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Хіросімі на полях саміту G7. Про це повідомляє news18.

Це перша особиста зустріч двох лідерів з початку повномасштабної війни в Україні.

Як пише видання, очікується, що Зеленський приєднається до саміту G7 і прибуде до Хіросіми в суботу. Своєю чергою прем'єр-міністр Індії вже вирушив до Хіросіми, де зустрінеться з лідерами G7.

Це буде перша зустріч президента України Зеленського з прем’єр-міністром Моді з початку повномасштабної війни з лютого 2022 року.

Видання нагадує, що на початку цього року заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова відвідала Нью-Делі, де вона закликала Індію підтримати "формулу миру" України.