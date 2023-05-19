З понеділка, 22 травня, в Києві під час повітряної тривоги громадський транспорт довозитиме пасажирів до найближчого укриття. При цьому сплачувати за проїзд вдруге не треба. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Під час повітряної тривоги водії мають довезти пасажирів до укриттів, які розташовані найближче за схемою руху. Зокрема, до станцій метро, підземних переходів, паркінгів тощо.

В КП "Київпастранс" підкреслюють, що повторно сплачувати за проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно.

Пасажири можуть продовжити користуватися транспортом на тому ж маршруті за вже сплаченими проїзними документами протягом години.

Як повідомлялось, наземний громадський транспорт Києва у разі оголошення повітряної тривоги буде довозити пасажирів до найближчого укриття. Таке рішення діятиме з 22 травня.