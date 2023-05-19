Велика Британія розширила санкції проти росії, під заборону потрапили постачання діамантів та алюмінію.

У чорному списку Лондона опинилися і великі російські компанії - Тинькофф-банк, Росбанк, АФК "Система" та "Северсталь", Інститут розвитку житлового будівництва ДОМ.РФ, Металлургический инвестиционный банк, золотовидобувна компанія "Полюс", Челябінський металургійний завод, компанії, які входять в структуру Росатома.

Загалом британська влада ввела обмеження проти 86 осіб та компаній, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом, повідомляється на сайті уряду.

Також, крім ввезення діамантів та алюмінію з росії, Лондон заборонить постачання, зокрема, міді та нікелю. Про це повідомляє Sky News з посиланням на канцелярію британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Лондон очікує, що партнери по G7 також оголосять про санкції найближчими днями. Щоправда, як пише Bloomberg, з цим пакетом обмежень ситуація дещо складніша.

Наприклад, країнам Великої сімки досі не вдалося погодити заборону на постачання російських діамантів. Проти цього виступила, наприклад, Бельгія. Члени "сімки" домовилися просто "стежити" за імпортом цих товарів.