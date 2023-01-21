Криваві діаманти росії. Країна-агресорка досі продає коштовне каміння у Європі. І цими грошима потім спонсорує тероризм і вбивства. Зокрема, на отримані з продажів гроші, утримують російський підвоний човен з якого окупанти у липні випустили ракети по Вінниці і вбили тоді 20 людей.

Чому за майже 11 місяців війни Євросоюз так і не спромігся накласти санкції на російський діамантовий бізнес? І які шанси, що це станеться? З'ясовувала Олена Абрамович.

Алмази не можуть коштувати більше за мир. Таку претензію бельгійському уряду висунув український президент Володимир Зеленський ще у березні минулого року. Тоді він звернувся до федерального парламенту з подякою за підтримку України та біженців. І натякнув на ті сфери, у яких саме позиція Бельгії вирішальна у питанні - будуть задіяні до росії санкції чи ні.

Володимир Зеленський, президент України:

Саме ви як держава - серце Європи - можете надихнути усіх інших європейців зробити більше. Щоб допомогти нам вигнати окупантів з України і відновити дорогоцінний мир. Мир, який вартує більше, ніж будь-що, ніж будь-які цінності, ніж будь-які алмази.

Через бельгійське портове місто Антверпен проходить 85% необроблених алмазів у світі.

Увесь бізнес навколо цих камінців ведеться у кварталі площею не більше квадратного кілометра ось уже кілька століть. Там обробляють та продають дорогоцінні камені віком у мільйони років із глибин шахт Канади, Південної Африки, Анголи та росії. І саме на російські алмази припадає 30% світової торгівлі. Відмовитись від них - не вихід, запевнив бельгійський премʼєр одразу ж після звернення українського президента.

Александр де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії:

Це складне питання. Які ух валювати санкції - вирішує Єврокомісія. І Комісія завжди наполягає, що вплив вжитих заходів на росію має бути набагато більшим, ніж на нас. Якщо Бельгія припинить імпорт алмазів, торгівля переміститься в Дубай за один день. У такому випадку вплив на росію буде нульовим, але вплив на Європу буде дуже великим.

Тим часом росія від продажу алмазів має 4,5 мільярда доларів на рік. Майже 2 мільярди від цієї суми російським компаніям платить Бельгія. За даними Міністерства фінансів США, алмази у десятці товарів неенергетичного експорту росії. Сполучені Штати наклали санкції на російські "непромислові" алмази, а також внесли в санкційні списки керівника найбільшої російської алмазовидобувної компанії "Алроса" Сергія Іванова, і його батька, колишнього керівника адміністрації президента росії володимира путіна. Зароблені кошти "Алроса" інвестує у воєнну техніку.

Компанія профінансувала бойовий підводний човен B-871 під назвою "Алроса" згідно з внутрішніми документами компанії та даними Єврокомісії. Підводний човен "Алроса" повернувся в море в червні після восьмирічної модернізації, яка включала оснащення судна крилатими ракетами "Калібр".

І хоч Єврокомісія кілька разів пропонувала включити у санкційні списки цю компанію та її керівників, з рештою до моменту затвердження санкцій - ці пункти зникали. Тобто ЄС не спромігся накласти санкції на російські алмази і їхніх виробників. Після критики у медіа бельгійський премʼєр публічно заявив - не блокуватиме санкції, якщо на них погодяться усі інші. З відкритими закликами нарешті вирішити це питання виступають і бельгійські євродепутати.

Катлін фан Бремпт, євродепутатка з Бельгії:

росія заробляє величезні гроші на торгівлі алмазами. Нам треба включити цю сферу у 10-й пакет санкцій. Ключові гравці російського алмазового ринку досі можуть уникати санкцій - і це питання треба вирішити разом з Великою сімкою. Я пишаюсь багатою історією діамантової індустрії у моєму рідному місті, але ми маємо зупинити криваву торгівлю з росією.

З Великою сімкою та Єврокомісією Бельгія зараз обговорює розробку механізму, який дозволить відстежувати російські алмази та ідентифікувати їх як "криваві". Адже наразі росіяни обходять і американські санкції - обробляють каміння в Індії, а звідти воно уже продаєтсья як індійські алмази. Тому Бельгія наполягає на запровадженні нової системи, яка б відстежувала увесь ланцюжок подорожі сировини. І таким чином запроваджувати санкції не довелося б, бо багатії віддають перевагу товарам із незаплямованою репутацією. І вже зараз через це - імпорт російських алмазів до Бельгії - суттєво впав.