Сполучені Штати домовилися зі своїми союзниками про передачу Україні американських винищувачів F-16. Про це повідомляє NBC з посиланням на власні джерела. Раніше Вашингтон неодноразово відмовляв Києву у проханні передати винищувачі.

За даними телеканалу з посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена, літаки можуть бути направлені Україні не безпосередньо від США, а через треті країни.

Очікується, що найближчими місяцями буде остаточно вирішено питання про те, коли винищувачі будуть надані, їх кількість та країна, яка їх передасть.

Співрозмовник NBC уточнив, що винищувачі не будуть використовуватися для масштабного контрнаступу збройних сил України, а лише як черговий крок західних союзників для "зміцнення безпеки України".

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Напередодні, 18 травня, The New York Times повідомила, що група з 14 американських конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США надіслала президенту Байдену листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

Українська влада заявляла, що країні потрібно 180 винищувачів для відбиття російської агресії та повернення окупованих територій.

Президент США Джо Байден відмовився постачати F-16, за його словами, вони мають залишитися у США.

Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29. Ще 13 винищувачів МіГ-29 передала Україні Словаччина. У Бундестазі виключають постачання німецьких винищувачів Україні.