Велика Британія та Нідерланди оголосили про створення міжнародної коаліції для закупівлі винищувачів F-16 для України. Про це йдеться у заяві британського уряду.

Про коаліцію домовились за підсумками зустрічі британського прем'єр-міністра Ріші Сунака з нідерландським колегою Марком Рютте.

Прем'єр-міністри домовилися, що працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовою авіацією, надаючи підтримку у всьому, від навчання до закупівлі винищувачів F-16.

Обидва прем'єри погодилися, що "законне місце України - у НАТО", і вважають, що союзникам треба продовжувати надавати довгострокову допомогу Україні у сфері безпеки.

Про намір створити "коаліцію винищувачів" раніше заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Передбачалося, що коаліція працюватиме за аналогією з "танковою", провідну роль у створенні якої відіграв Берлін.

Українська влада заявляла, що країні потрібно 180 винищувачів для відбиття російської агресії та повернення окупованих територій.

Президент США Джо Байден відмовився постачати F-16, за його словами, вони мають залишитися у США.

Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29. Ще 13 винищувачів МіГ-29 передала Україні Словаччина. У Бундестазі виключають постачання німецьких винищувачів Україні.