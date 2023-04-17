Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 [ Редагувати ]
Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.
Про це повідомляє Міністерство оборони Словаччини.
За словами глава Міноборони Словаччини Ярослава Надя, Україна отримала ще дев'ять літаків.
"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", - наголосив Надь.
Він додав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України у боротьбі з російською агресією.
"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо", - заявив міністр.
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