Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Словаччини.

За словами глава Міноборони Словаччини Ярослава Надя, Україна отримала ще дев'ять літаків.

"Ця передача була здійснена наземним шляхом з огляду на найбільшу можливу безпеку, знову ж таки величезна подяка всім залученим компонентам, тому що в таких випадках це справді важлива та складна логістична операція", - наголосив Надь.

Він додав, що літаки МіГ-29 є суттєвою опорою для України у боротьбі з російською агресією.

"До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас непридатні. Ми правильно робимо", - заявив міністр.