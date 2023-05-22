У Дніпрі окупанти атакували аварійно-рятувальну частину: знищені понад 20 машин (фото, відео) [ Редагувати ]
Під час масованої атаки по Україні вночі 22 травня російські війська завдали удару по аварійно-рятувальній частині у Дніпрі, внаслідок чого знищено понад 20 машин і поранено одного рятувальника. Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук.
Дніпро. Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину.
Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.
Знищувати підрозділи ДСНС - це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі!
Росія - держава терорист!!!
Нагадаємо, над Дніпропетровщиною сили ППО збили 15 "шахедів" і 4 ракети.
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