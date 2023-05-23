Автомобілі для фронту. У Києві команда волонтерів купує авто за кордоном, лагодить за потреби, змінює колір і відправляє на передову. Що мотивує робити добрі справи навіть тоді, коли опускаються руки? Про це - матеріал наших кореспондентів.

На наших очах майстри готують чергову ластівку для фронту. Ремонтують, фарбують...

Денис Наумчак, волонтер:

Машини пригоняють із-зі кордону нам сюди, ми вже тут фарбуємо і хлопцям відганяємо на передову, буває зустрічаємося по дорозі.

Денис - успішний бізнесмен, має підприємство з виготвлення меблів. Сергій - працює у сфері будівництва. Руслан - в органах місцевого самоврядування. Вже багато років чоловіки активно волонтерять. Спочатку стали підтримувати дітей з інвалідністю.

Руслан Семенець, волонтер:

Я сам маю інвалідність, в мене 3-є діток і старший теж з інвалідністю, тому розумію це зсередини, тож вирішили допомагати таким сім'ям.

Зараз - мають справу ще й із машинами. Відправили на фронт уже близько 15-ти ось таких чотирьохколісних монстрів. Ці кадри українські захисники записали саме на фоні авто, яке їм передали герої нашого сюжету.

Машини на передову волонтери намагаються відправляти не порожніми. Передають також захисну амуніцію. Кажуть, найнеприємніше в їхній справі, те, що часом до них звертаються по допомогу... шахраї!

Руслан Семенець, волонтер:

Наприклад, звернулася одна людина, не буду називати хто, з проханням зробити збір екіпірування, там майже на 80 тисяч, зібрати для нього, так как він знаходиться в зоні бойових дій на нулю. Через дяких людей дізнався про цю людину, виявилося, що людина з вересня минулого року перебуває у лавах ЗСУ, але весь цей час вони перебувають десь на полігоні. Я не перша людина до кого він звертався, йому робили ці збори, але ці кошти які йому передавали, йшли не за призначенням.

Коли прагнеш допомогти, а раптом розумієш, що маєш справу з аферистами, на певний час опускаються руки, кажуть волонтери.

Сергій Кирилюк, волонтер:

Вже мабуть 4 чи 5 разів я хотів покинути цю справу, але так складувалися обставини, що хлопці дзвонять, ти лежиш у теплому ліжку, а вони там в окопах і розумієш, що ти не маєш на це ніякого права.

Сергій - родом із Нової Каховки. Зараз там хазяйнують російські окупанти. І саме віра в те, що українські бійці неодмінно виженуть загарбників з його рідного міста, дає сили йти далі та працювати на передову.

Сергій Кирилюк, волонтер:

Ми свої сльози виплакали, скільки там вкладено праці, скільки залишилося. Просто перегорнули сторінку, зрозуміли що є така дійсність, треба з цим жити, треба боротися.

Запчастини та фарбу волонтери купують переважно власним коштом. Проте часом до зборів долучаються небайдужі люди. Навіть з окупованих територій.

Сергій Кирилюк, волонтер:

Друзі з Нової Каховки дають кошти. Навіть це авто, це купив хлопець. Він купив їх два за свій кошт.

Кілька годин роботи - і машина вже готова. За нею вже приїхали військовослужбовці. А вже за кілька днів цей потужний звір на колесах допомагатиме нашим захисникам боронити країну від окупанта.