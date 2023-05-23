"Душа України". Виставка ілюстрацій української художниці Ольги Вільсон триває у швейцарському місті Базелі. Картини - незвичні для глядачів. Адже водночас поєднують фото людей при житті та світлини з місць їхньої загибелі. Організатори виставки прагнули не лише розчулити глядачів, а й нагадати про міжнародне право, якого нині не дотримується країна-агресорка.

Того квітневого ранку у Краматорську російська ракета на залізничному вокзалі за мить забрала життя 59-ти людей. Понад сто - були поранені. Рашисти цілили у місце, де одночасно перебували близько 4 тисяч цивільних. Ці жінки, діти та літні люди чекали на евакуаційний потяг. Карину зображення цієї трагедії вразило найбільше. Бо вона так само чекала потяга, на якому втікала від бомбардувань з рідного Харкова.

Карина Дмитренко, відвідувачка виставки:

Коли покидала своє рідне місто, теж коли я знаходилась на вокзалі, я чула ці вибухи і кожен раз мені здавалося, що ця ракета може прилетіти на вокзал і це викликало дуже великий страх. І коли я побачила, що це відбулося в Краматорську, я зрозуміла, що це найстрашніше, оскільки люди хтіли втекти від цієї тяжкої ситуації, але вони не змогли.

Нікого з людей, які зображені на картинах, більше немає.

Анастасія Римбалович, організаторка виставки "Душа України":

У Олі дуже гарна ідея. Ольга Вільсон малює людей з фотографії, які надсилають їй рідні, знайомі тих людей, яких вбила росія. Тобто це реальні люди, реальні історії.

Виставка орієнтована на швейцарців та іноземних туристів. Простір для заходу власники приміщення надали безкоштовно. Спочатку глядачів зустрічає величезна маскувальна сітка. А потім - скрипалька. Любов Огородник грає українських композиторів і це неймовірно підсилює емоції від побаченого.

Любов Огородничук, скрипалька:

Я почала грати. Це просто емоції розрухи, якогось упадку сил: як? За що? Ці люди просто жили, просто працювали, мріяли, планували свій побут, були плани на майбутнє. А тут прилітає ракета і все?

І все… У Європі, каже організаторка виставки, люди читають лише статистику. А за кожною цифрою - людське життя.

Ця ілюстарція про дівчинку. Їй було 8 років і вона була вбитою в Очакові.

Над ілюстраціями, за задумом, висять цитати з Женевської конвенції. Згідно з якою обстріли цивільних обєктів та мирного населення заборонені.

Анастасія Римбалович, організаторка виставки "Душа України":

На цьому і був розрахунок. Взагалі, швейцарці дуже законослухняні люди. Коли вони все це бачать на фоні своїх же законів, звісно, в них є дисонанс, я це помічаю і я бачу, що вони виходять в сльозах.

Українці теж не можуть без сліз дивитися на біль рідної країни.

Олена Дьяконова, відвідувачка виставки:

Така музика, такі емоції ці картини визивають. Так хочеться..Ну я тримаюсь. В нас жінки з України сильні.

Триватиме виставка до 26 травня.