Понад 1000 ударів за добу: військові показали, як нищать окупантів (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові за добу знищили понад роту російських окупантів на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Він зазначив, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом доби виконали 1029 вогневих завдань на Таврійському напрямку.
Тарнавський також додав відео, на якому видно, як наші захисники б'ють по базі росіян. Внаслідок обстрілу, ймовірно, є загиблі та поранені серед окупантів.
по темі
Україна має отримати в своє розпорядження всі види озброєнь, яке використовувала би сама НАТО
На 15-й місяць війни в росії вигадали справжню мету так званої "спеціальної військової операції"
Молдова заарештує російського диктатора володимира путіна, якщо він відвідає країну
У вівторок, 23 травня, окупанти обстріляли смт Козацьке Херсонської області
У вівторок, 23 травня, окупанти вчергове атакували Авдіївку