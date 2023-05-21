США ще не вирішили, чи самі поставлятимуть винищувачі F-16 Україні, чи цим займуться європейські союзники Вашингтона. Про це в ефірі CNN заявив радник глави Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Я думаю, що з урахуванням чисельності цих літаків у запасах наших європейських союзників та грошей, які надав нам Конгрес, є багато інших пріоритетів щодо озброєнь. Можливо, ми зосередимося на передачі літаків третіми країнами, але остаточного рішення з цього приводу президент поки не ухвалив.

Салліван повідомив, що президент США Джо Байден проведе переговори з Україною та європейськими союзниками і вони разом вирішать, коли та скільки літаків слід передати Києву.

Читайте також Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на F-16

20 травня радник глави Офісу українського президента Михайло Подоляк заявив, що країни Заходу "вже практично ухвалили" рішення про передачу Україні винищувачів F-16. За його словами, зараз "вирішуються питання, як це логістично запустити". При цьому він не уточнив, які саме країни готові здійснити постачання винищувачів.

18 травня The New York Times повідомила, що група з 14 американських конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США надіслала президенту Байдену листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

Українська влада заявляла, що країні потрібно 180 винищувачів для відбиття російської агресії та повернення окупованих територій.

Президент США Джо Байден відмовився постачати F-16, за його словами, вони мають залишитися у США.

Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29. Ще 13 винищувачів МіГ-29 передала Україні Словаччина. У Бундестазі виключають постачання німецьких винищувачів Україні.