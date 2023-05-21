США не визначилися, чи самі передаватимуть F-16 Україні - Салліван [ Редагувати ]
США ще не вирішили, чи самі поставлятимуть винищувачі F-16 Україні, чи цим займуться європейські союзники Вашингтона. Про це в ефірі CNN заявив радник глави Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Я думаю, що з урахуванням чисельності цих літаків у запасах наших європейських союзників та грошей, які надав нам Конгрес, є багато інших пріоритетів щодо озброєнь. Можливо, ми зосередимося на передачі літаків третіми країнами, але остаточного рішення з цього приводу президент поки не ухвалив.
Салліван повідомив, що президент США Джо Байден проведе переговори з Україною та європейськими союзниками і вони разом вирішать, коли та скільки літаків слід передати Києву.
20 травня радник глави Офісу українського президента Михайло Подоляк заявив, що країни Заходу "вже практично ухвалили" рішення про передачу Україні винищувачів F-16. За його словами, зараз "вирішуються питання, як це логістично запустити". При цьому він не уточнив, які саме країни готові здійснити постачання винищувачів.
18 травня The New York Times повідомила, що група з 14 американських конгресменів від Демократичної та Республіканської партій США надіслала президенту Байдену листа з проханням розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.
Українська влада заявляла, що країні потрібно 180 винищувачів для відбиття російської агресії та повернення окупованих територій.
Президент США Джо Байден відмовився постачати F-16, за його словами, вони мають залишитися у США.
Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29. Ще 13 винищувачів МіГ-29 передала Україні Словаччина. У Бундестазі виключають постачання німецьких винищувачів Україні.
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