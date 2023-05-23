Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що декілька країн, у тому числі Польща, почали тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Про це він сказав на зустріч міністрів оборони ЄС у Брюсселі.

Я щасливий, що врешті-решт тренування пілотів на F-16 почалось у кількох країнах. Це займе час.

У Борреля запитали, у яких країнах проходять навчання, на що він відповів:

У багатьох, наприклад, у Польщі. Вони вже почалися.

Глава дипломатії ЄС також додав, що винищувачі F-16 абсолютною необхідні Україні для продовження оборони.