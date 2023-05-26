Під час нічної ворожої атаки російських окупантів по Україні 26 травня наші захисники знищили 10 крилатих ракет та 23 "Шахеди" ворога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що нічна атака тривала з 22:00 25 травня до 5:00 26 травня.

Цього разу загарбники змістили напрямок удару на схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (тимчасово окупована територія Запорізької області);

31 ударний дрон іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр"" та "Південь", знищили:

усі 10 крилатих ракет повітряного базування;

23 "Шахеди";

два дрони оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

При цьому зафіксовано влучання ударних дронів та кількох ЗКР С-300/С-400 в Харківській та Дніпропетровській областях.