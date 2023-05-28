Цієї ночі, під час масованої атаки росіян "Шахедами" по столиці, до збиття БПЛА була залучена авіація. На жаль, поки що наші Міг-29 й Су-27 не можуть гарантувати 100-й захист.

Про це повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Київ 24".

"Авіація, яку ми залучаємо до збиття, зокрема, до БПЛА, не є такою ефективно, як нам цього б хотілось. Якби в нас був F-16, безумовно цей літак зі своїм потужним радаром й озброєнням, міг би 100-% реалізовувати свої завдання в небі", - пояснив Ігнат.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, льотчики перебувають на усіх оперативних аеродромах України. Водночас авіація може застосовуватись в тих районах, які, наприклад, містять менше засобів ППО.

"В одному місці працює ППО, в іншому - мобільні групи. Ті райони де менше засобів ППО, можуть працювати винищувачі. Вони можуть оперативно злітати, швидко реагувати й знищувати БПЛА", - пояснив речник.