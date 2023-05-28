Військовий експерт, полковник ЗСУ запасу Владислав Селезньов в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що окупанти шукають можливість аби прочавити українську систему протиповітряної оборони.

"Вони використовують супутникове обладнення для того, аби спрямовувати свої "Шахеди". Це була найбільшмасована дронова атака з початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року для того, щоб ті "Шахеди" досягли своєї мети. росіяни цілили по об'єктам військової та критично енергетичної інфраструктури. Завдяки силам ППО того не сталося", - сказав він.

Експерт додав, що абсолютної безпеки в небі України досягнути можна.

"Для цього нам потрібно дуже-дуже ретельно попрацювати. Також і в рамках нашої взаємодії з західними партнерами, коли ми говоримо такі літаки як F-16, бо саме вони можуть закрити небо зі стовідсотковою ефективністю. Поки ми в очікуванні, нам слід дотримуватися сигналів повітряної тривоги. Бо від "Шахедів" навіть не завжди рятують правила двох стін", - сказав він.

Він додав, що ми не маємо права недооцінювати ворога.