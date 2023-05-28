Збірна Канади з хокею стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі команду Німеччини - 5:2. Канадці виграли світову першість 28-й раз в історії. Зустріч відбулася у фінському Тампере.

У переможців шайби закинули Семюел Блейс (11-а та 45-а хвилини), Лоусон Крауз (38), Тайлер Тоффолі (52) та Скотт Лоутон (59). У переможених - Джон-Джейсон Петерка (8) та Даніель Фішбух (34).

Збірна Канади стала рекордсменом за кількістю перемог, випередивши команди СРСР та росії, які завоювали 27 титулів. Збірна СРСР ставала чемпіоном світу 22 рази, збірна рф - 5 разів.

Команда Німеччини втретє стала срібною призеркою чемпіонату. Крім того, німецька збірна двічі здобувала бронзові медалі.

Чемпіонат світу з хокею з шайбою 2023 року мав пройти в Петербурзі, однак через російське вторгнення в Україну збірні росії та Білорусі були відсторонені від турніру, а місце проведення перенесли до латвійської Риги та фінського Тампере.

"Бронзу" першості світу з хокею вперше в історії завоювала Латвія.