Київ залишається пріоритетною ціллю ворога - КМВА [ Редагувати ]
Київ залишається пріоритетною ціллю ворога. За останніх 24 години ворог здійснив вже три напади. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
"В Голосіївському районі продовжують розбирати завали. По моїй інформації, там вже 6 постраждалих і одна людина, на жаль, загинула. Київ залишається пріоритетною ціллю ворога. За останніх 24 години ворог здійснив вже три напади. При чому, країна-терорист постійно змінює тип озброєння для атаки. Комбіновані ракетно-дронові атаки, потім ракети балістикою... Ворог робить це для того, щоб тримати в напруженні киян, щоб тероризувати та знищувати все українське", - зазначив Шаманов.
Він додав: "Напад був масований. За попередніми даними, були збиті всі цілі - це понад 20 безпілотників".
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