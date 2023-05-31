Російські z-канали опублікували відео з відпочинку в Карелії дітей ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - Павла (у капелюсі та тільняшці) та Вероніки.

На відео вони "відтягуються" під пісні зі словами:

Давай гимн... Ты просишь мелочь у общепита, ты х***с, а я элита.

Сам Пригожин вже підтвердив справжність цих фото та відео. За його словами, вони були зроблені влітку 2022 року, коли вже йшла повномасштабна війна. Ватажок "вагнерів" стверджує, що фото викрав спеціальний кіберпідрозділ міністерства оборони рф.