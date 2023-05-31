"Ты просишь мелочь у общепита, ты х***с, а я элита": у мережу злили відео відпочинку дітей Пригожина [ Редагувати ]
Російські z-канали опублікували відео з відпочинку в Карелії дітей ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - Павла (у капелюсі та тільняшці) та Вероніки.
На відео вони "відтягуються" під пісні зі словами:
Давай гимн... Ты просишь мелочь у общепита, ты х***с, а я элита.
Сам Пригожин вже підтвердив справжність цих фото та відео. За його словами, вони були зроблені влітку 2022 року, коли вже йшла повномасштабна війна. Ватажок "вагнерів" стверджує, що фото викрав спеціальний кіберпідрозділ міністерства оборони рф.
Да, действительно, эта фотография сделана в Карелии, когда мой сын в июне-июле 2022 года туда ездил со своей сестрой и друзьями, и ели они доширак, да, и коренья варили. Ну доширак, кому что не нравится? Какие есть претензии? "Бахмутская мясорубка" началась 8 октября. Поэтому посмотрите, вы на заднем фоне видите желтые листья или выпавший снег? Не знал о существовании этих фото- и видеозаписей. Иначе слил бы сам, для того чтобы ткнуть мордой зажравшуюся элиту, что оказывается мой сын доширак в Карелии ест.
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