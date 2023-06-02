Євросоюз готовий надати всю необхідну допомогу для відновлення України - Шуляк [ Редагувати ]
Представники керівних структур ЄС та європейського бізнесу готові до співпраці з українською стороною у сфері масштабної відбудови України та її шляху до членства в Євросоюзі.
Про це повідомляє комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк за результатами візиту української делегації до Брюсселю.
"На зустрічі з президентом Комітету регіонів ЄС Васко Кордейру ми обговорили наші євроінтеграційні реформи, а також залучення інвестицій та допомоги Євросоюзу для відбудови України", - сказала Шуляк.
Вона додала, що з огляду на це президент КР ЄС особливо цікавився положеннями ухваленого парламентом законопроекту № 5655, який реформує сферу містобудівної діяльності.
"Регіони та міста ЄС готові долучатися до процесу відновлення України. Тому ми детально презентували бізнес-можливості та перспективи
співробітництва, які можуть запропонувати українські регіони та міста для європейських ділових партнерів", - наголосила Шуляк.
За її словами, ще одним важливим напрямком переговорів у Брюсселі став рух України до членства в ЄС.
"Ми детально розповіли про наші євроінтеграційні реформи, зокрема про розвиток антикорупційної інфраструктури, цифровізацію публічних послуг на національному та місцевому рівнях, а також про продовження реформи децентралізації влади та розробку нової регіональної політики. Це те, над чим активно працює парламент для прискорення інтеграції України з ЄС", - підсумувала Шуляк.
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