Представники керівних структур ЄС та європейського бізнесу готові до співпраці з українською стороною у сфері масштабної відбудови України та її шляху до членства в Євросоюзі.

Про це повідомляє комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк за результатами візиту української делегації до Брюсселю.

"На зустрічі з президентом Комітету регіонів ЄС Васко Кордейру ми обговорили наші євроінтеграційні реформи, а також залучення інвестицій та допомоги Євросоюзу для відбудови України", - сказала Шуляк.

Вона додала, що з огляду на це президент КР ЄС особливо цікавився положеннями ухваленого парламентом законопроекту № 5655, який реформує сферу містобудівної діяльності.

"Регіони та міста ЄС готові долучатися до процесу відновлення України. Тому ми детально презентували бізнес-можливості та перспективи

співробітництва, які можуть запропонувати українські регіони та міста для європейських ділових партнерів", - наголосила Шуляк.

За її словами, ще одним важливим напрямком переговорів у Брюсселі став рух України до членства в ЄС.

"Ми детально розповіли про наші євроінтеграційні реформи, зокрема про розвиток антикорупційної інфраструктури, цифровізацію публічних послуг на національному та місцевому рівнях, а також про продовження реформи децентралізації влади та розробку нової регіональної політики. Це те, над чим активно працює парламент для прискорення інтеграції України з ЄС", - підсумувала Шуляк.