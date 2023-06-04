Окупаційні війська продовжують обстрілювати Донецьку область. Внаслідок атак армії рф за добу загинули 4 мирних жителів. Про це повідомляє глава Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За минулу добу через російські обстріли загинули двоє жителів Нью-Йорка, житель Гірника та Сіверська. Крім того, ще 8 осіб отримали поранення через дії загарбників.

Кириленко наголошує, що кількість жертв та постраждалих неточна, оскільки не можна оцінити ці дані на окупованих територіях Донецької області.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього від початку повномасштабного вторгнення, за попередніми розрахунками, загинули 1548 мирних жителів, постраждали 3644 осіб.