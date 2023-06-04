Глави 20 розвідслужб провели таємну зустріч у Сінгапурі - Reuters [ Редагувати ]
Паралельно безпековому форуму "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі відбулася пройшла таємна зустріч високопосадовців розвідувальних служб з 20 країн. Про це повідомили джерела Reuters.
За даними співрозмовника агентства, така зустріч є "важливим елементом міжнародного тіньового порядку денного".
Серед інших на зустрічі були директор Національної розвідки США Евріл Хейнс і директор дослідницького та аналітичного відділу розвідки Індії Самант Гоель.
Незважаючи на напруженість у відносинах з США, на зустрічі також був представник Китаю, але не було представника росії.
Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, який був присутній на форумі, повідомив, що не брав участі у нараді високопосадовців розвідслужб.
За даними джерел Reuters, такі зустрічі сприяють розумінню намірів сторін і результатів, яких вони прагнуть. Джерела повідомили, що зустрічі вже багато років організує Сінгапур, але раніше про них не повідомлялося.
Посольство США в Сінгапурі заявило, що не має інформації про захід. Уряди Китаю та Індії не надали коментарів. Представник Міноборони Сінгапуру лише зазначив, що всі учасники форуму, у тому числі високопосадовці розвідслужб "користуються можливістю зустрітися зі своїми колегами".
"Діалог Шангрі-Ла" проводиться з 2002 року. Це найбільший безпековий форум в Азійсько-тихоокеанському регіоні. Організатором є Лондонський Міжнародний інститут стратегічних досліджень.
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