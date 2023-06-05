У вже звільненій від окупантів Харківській області виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу. В ній були понад 10 тонн боєприпасів та зенітна установка. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Так, як зазначають в ДБР, схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району.

У схованці знайшли:

протитанкові гранати;

різноманітні міни;

гранатомети;

осколково-фугасні заряди;

ящики з набоями різного калібру;

касетні боєприпаси.

Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн. Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку "ЗУ-23".

Як дізнались в ДБР, за оперативною інформацією зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ рф.

Вміст схрону планується передати одній з бригад ЗСУ.