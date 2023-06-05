Готовність України до контрнаступу зараз на дуже гарному рівні. Але для прогнозів час ще не настав.

Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю CNN.

Міллі, говорячи про "дуже хорошу готовність" України до звільнення територій від росіян, зазначив, що "поки що зарано говорити про те, які будуть результати".

"Вони (українці - ред.) перебувають у стані війни, яка є екзистенційною загрозою для виживання України і має велике значення для решти світу - для Європи, дійсно для Сполучених Штатів, але також і для всього світу", - заявив генерал.