"Україна дуже добре готова до контрнаступу": генерал США дав прогноз [ Редагувати ]
Готовність України до контрнаступу зараз на дуже гарному рівні. Але для прогнозів час ще не настав.
Про це повідомляє голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю CNN.
Міллі, говорячи про "дуже хорошу готовність" України до звільнення територій від росіян, зазначив, що "поки що зарано говорити про те, які будуть результати".
"Вони (українці - ред.) перебувають у стані війни, яка є екзистенційною загрозою для виживання України і має велике значення для решти світу - для Європи, дійсно для Сполучених Штатів, але також і для всього світу", - заявив генерал.
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