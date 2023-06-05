Леся Цуренко знялася з Roland Garros під час матчу проти першої ракетки світу [ Редагувати ]
Українська тенісистка Леся Цуренко достроково закінчила матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros) проти першої ракетки світу Іги Швьонтек.
Матч проти Швьонтек для Цуренко закінчився наприкінці першого сету. Цуренко програла стартові чотири гейми, однак змогла зробити брейк у п'ятому геймі.
Після виграного брейку на подачі Швьонтек Цуренко попросила медичний тайм-аут у судді. Лікарі міряли Лесі тиск.
Цуренко вийшла на наступний гейм, який програла всуху. Після цього українка повідомила судді та суперниці, що не може продовжувати гру.
Еліна Світоліна залишається єдиною представницею України на Roland Garros. Напередодні вона перемогла першу ракетку росії Дарію Касаткіну та вийшла до чвертьфіналу.
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