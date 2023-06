Українська тенісистка Еліна Світоліна у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros) у двох сетах обіграла "нейтральну" росіянку Дарію Касаткіну, дев'яту ракетку турніру - 6:4, 7:6 (7:5).

Для 28-річної Світоліної це четвертий у кар'єрі вихід у 1/4 фіналу Ролан Гаррос та повтор найкращого результату на турнірі. Переможна серія Світоліної тепер налічує уже вісім матчів (дев'ять перемог загалом).

Це була сьома очна зустріч у кар'єрі Світоліної та Касаткіної, перша з 2021 року. Попередні шість матчів Еліна виграла.

