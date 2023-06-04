Еліна Світоліна перемагла росіянку Касаткіну та вийшла у чвертьфінал Roland Garros [ Редагувати ]
Українська тенісистка Еліна Світоліна у четвертому раунді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros) у двох сетах обіграла "нейтральну" росіянку Дарію Касаткіну, дев'яту ракетку турніру - 6:4, 7:6 (7:5).
Для 28-річної Світоліної це четвертий у кар'єрі вихід у 1/4 фіналу Ролан Гаррос та повтор найкращого результату на турнірі. Переможна серія Світоліної тепер налічує уже вісім матчів (дев'ять перемог загалом).
Це була сьома очна зустріч у кар'єрі Світоліної та Касаткіної, перша з 2021 року. Попередні шість матчів Еліна виграла.
Who is cutting onions in here? 🥹— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2023
In her Slam return, @ElinaSvitolina equals her best Paris performance advancing to the QFs!#RolandGarros pic.twitter.com/foXpA0kgUB
У матчі 1/4 фіналу Roland Garros Світоліна зіграє проти переможниці матчу між Аріною Сабалєнко та Слоан Стівенс.
Еліна Світоліна знаходиться на 192-й позиції рейтингу, виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді.
Призовий фонд Roland Garros складає 49,6 млн євро. Фінал у жіночому одиночному розряді відбудеться 10 червня.
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