Леся Цуренко та Еліна Світоліна пройшли у другий раунд Roland Garros [ Редагувати ]
Українська тенісистка Леся Цуренко пройшла у другий раунд Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros). Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Леся Цуренко на старті Ролан Гарроса обіграла 13-ту сіяну, колишню чемпіонку цього мейджору Барбору Крейчикову - 6:2; 6:4! У другому сеті наша співвітчизниця поступалася - 0:3, але не дала суперниці розвинути перевагу.
Чудовий подарунок на власний день народження! Вітаємо Лесю з її Днем в усіх сенсах!
👋 Second Round@LTsurenko ousts 2021 champion and No.13 Krejcikova 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/0mEpB6nvJ6— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023
З шести українок, які стартували на Roland Garros, перше коло здолали дві - Еліна Світоліна та Леся Цуренко.
Після титулу у Стразбурзі Еліна Світоліна впевнено почала свої виступи на Ролан Гарросі. Вона у двох сетах розтрощила 26-ту сіяну Мартіну Тревізьян - 6:2; 6:2.
Вилетіли у першому раунді: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Катерина Байндль та Ангеліна Калініна.
Еліна Світоліна
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