Українська тенісистка Леся Цуренко пройшла у другий раунд Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Roland Garros). Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Леся Цуренко на старті Ролан Гарроса обіграла 13-ту сіяну, колишню чемпіонку цього мейджору Барбору Крейчикову - 6:2; 6:4! У другому сеті наша співвітчизниця поступалася - 0:3, але не дала суперниці розвинути перевагу.



Чудовий подарунок на власний день народження! Вітаємо Лесю з її Днем в усіх сенсах!

З шести українок, які стартували на Roland Garros, перше коло здолали дві - Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Після титулу у Стразбурзі Еліна Світоліна впевнено почала свої виступи на Ролан Гарросі. Вона у двох сетах розтрощила 26-ту сіяну Мартіну Тревізьян - 6:2; 6:2.

Вилетіли у першому раунді: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Катерина Байндль та Ангеліна Калініна.

Еліна Світоліна