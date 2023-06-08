"Переважна більшість укриттів у Києві потребує капітальних ремонтів": оновлені дані ревізії [ Редагувати ]
Депутатка Київської міської ради, заступниця голови постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Ксенія Семенова в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла про результати перевірок укриттів в Києві.
"Переважна більшість укриттів у Києві потребує капітальних ремонтів. Близько 20% укриттів було закрито, або за своїми умовами не придатні, але вони позначені на карті. Нам треба оновлювати цю карту і дані відображати об'єктивно. Показувати тільки ті укриття, які відкрити. Не має буту так, що людина прийшла в укриття і не може потрапити в середину", - каже вона.
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