Депутатка Київської міської ради, заступниця голови постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Ксенія Семенова в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповіла про результати перевірок укриттів в Києві.

"Переважна більшість укриттів у Києві потребує капітальних ремонтів. Близько 20% укриттів було закрито, або за своїми умовами не придатні, але вони позначені на карті. Нам треба оновлювати цю карту і дані відображати об'єктивно. Показувати тільки ті укриття, які відкрити. Не має буту так, що людина прийшла в укриття і не може потрапити в середину", - каже вона.