Україна не використовує західну зброю для нападів на територію росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на занепокоєння бельгійського уряду щодо використання гвинтівок бельгійського виробництва Легіоном "Свобода Росії".

В Бельгії вже щодо цього розпочали розслідування. Тож, де добровольці взяли гвинтівки? Ольга Жидецька розбиралася.

Якою зброєю воюють Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" у Бєлгородській області? Таке питання журалістів з Вашингтон Пост відгукнулося скандалом у Бельгії.

Тамтешній уряд хоче з'ясувати, чи справді ці підрозділи застосовують бельгійські гвинтівки.

Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії:

Наше міністерство оборони та його розвідувальні органи розпочали розслідування і просять надати інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя постачається в Україну за умови, що вона буде використовуватися на українській території з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так.

Тим часом Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не використовує західної зброї для нападів на територію Росії, й звернень від західних держав щодо цього він не отримував. Відреагували на скандал з бельгійською зброєю і в самому легіоні "Свобода Росії".

Позивний "Цезар", представник Легіону "Свобода Росії":

Існує таке поняття, як перетрофейна зброя - це зброя, яке було втрачено нашим військом, потрапило до противника і потім було відбито нами ж. Уся техніка, зброя, яке ми використовували на території федерації - ми використовували винятково захвачене в бою озброєння. Ми чудово розуміємо, що в України є партнерські домовленості, зобов'язання. І не хочемо, не будемо підставляти Україну.

На ситуацію вже відреагували й в українському ГУР. У розвідці такі питання переадресовують безпосередньо добровольчим підрозділам.

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов:

Наскільки відомо, то вони вже давали коментарі з цього приводу. Зокрема, стосовно затрофеєної/перетрофеєної зброї техніки чи озброєння. Представники "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" діють на території РФ автономно.

Раніше і справді після своїх рейдів на Бєлгородщину російські добровольці повідомляли, що повернулися звідти не з порожніми руками.

Денис Капустін, командир Російського добровольчого корпусу:

Є достатньо американської техніки, яку було здобуто в бою у Бахмуті російською стороною. Вона переходить з рук у руки. Таким речам не варто дивуватися.

Та чи призведе бельгійська перевірка до обережніших постачань західного озброєння Україні? Політологи в цьому сумніваються. Не та зараз ситуація. Хоча й застерігають - це знак нашій державі і самій потурбуватися про нарощування власного ВПК.

Тарас Загородній, політолог:

Звичайно, якщо було чітке обмеження невикористання західної зброї, то це означає, що треба організовувати виробництво власної зброї на власній території.

Що ж до побоювань Бельгії щодо застосування її зброї на російській території, які буцімто Москва може розцінити як провокацію, то експерти кажуть - час, коли Росії боялися - минув.

Тарас Загородній, політолог:

Росія провокацією взагалі вважає існування України. Вона говорила про червоні лінії, те, що не дай боже, щоб була американська зброя, як зараз памʼятаю ще в 16-му році, коли зʼявилися "Джавеліни". І риторичне українське питання - і ШО? От що зараз росія зробить Бельгії? Оголосить, що все НАТО воює проти Росії? Так вона і так про це говорить.

Поки ж міністри оборони та закордонних справ Бельгії складають запит до українських колег щодо застосування зброї.

Тим часом російські добровольці заявляють, що уже кілька днів утримують Нову Таволжанку та територію РФ площею близько 10 квадратних кілометрів.